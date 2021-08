Un film Black Canary chez HBO Max

Selon les sources de Cinelinx et de Collider, Misha Green (showrunner sur Lovecraft Country) serait en charge de l'écriture du scénario d'un film Black Canary pour HBO Max. Jurnee Smollett reprendrait son rôle après le film Birds of Prey.

Les deux femmes ont déjà collaboré sur Lovecraft Country, qui malgré un succès critique, n'a pas été renouvelé par HBO. Green et Smollett avaient également exprimé leur envie de développer le personnage. Avec la forte demande des fans pour une série HBO pour Dinah Lance , tout semble s'être aligné pour la création du projet.

Le film serait produit par Sue Kroll sous la bannière Kroll & Co. Entertainement. Et si rien n'est confirmé concernant le format, les sources pencheraient plus vers le film que la série mais rien n'est encore sûr.

On en saura peut-être plus lors du DC FanDome, qui aura lieu le 16 octobre.