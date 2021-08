Le romancier Walter Mosley sur une mini-série The Thing

Le personnage de Ben Grimm des Fantastic Four va à nouveau prendre ses ailes en solo, avec une nouvelle mini-série en six numéros qui débutera à l'automne. Et celle-ci sera écrite par un romancier, Walter Mosley, notamment connu pour ses polars mettant en scène l'inspecteur Easy Rawlins.

Tom Reilly sera au dessin de cette série The Thing, qui verra Ben passer des rues de manhattan au fin fond du cosmos, pour confrontrer et combattre des figures aussi bien anciennes que nouvelles.

Walter Mosley a déjà travaillé avec l'univers Marvel, puisqu'il avait proposé un beau livre en 2005, qui reprenait toutes les cases de Fantastic Four #1 pour en faire des pleines pages.

La mini-série débutera en novembre 2021.