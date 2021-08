Chloé Zhao en dévoile plus sur le personnage de Sersi

Après le film oscarisé Nomadland, la réalisatrice Chloé Zhao fait une sorte de grand écart avec ses débuts chez Marvel Studios, pour le film Eternals. S'il s'agira d'un groupe de héros portés à l'écran, il a déjà été annoncé que Sersi (Gemma Chan) servira de personnage principal, ou sera en tout cas le plus mis en avant. La réalisatrice est revenue sur son approche du personnage, et son envie de faire bouger les lignes de l'héroïsme au cinéma.

Cela a toujours été une passion pour moi de créer une super-héroïne nuancée comme on en voit rarement dans les films de ce genre. Gemma était également très intéressée par cette idée et a relevé le défi. Très intelligente et courageuse. Elle a apporté une jolie facette de douceur, de compassion et de vulnérabilité à Sersi, qui je crois invitera les spectateurs à reconsidérer ce qu'est être héroïque.

Chan, quant à elle, est déjà apparue dans le MCU, interprétant Minn-Erva dans Captain Marvel. Mais c'est un tout autre rôle qui l'attend cette fois, comme elle l'explique.

Avant tout, je ne m'attendais pas à revenir dans le MCU. Ça a été une surprise. Et ensuite de travailler avec une réalisatrice d'Asie de l'est, je n'aurais jamais rêvé de ça, même il y a encore quelques années. Sersi n'est pas la super-héroïne typique. Elle n'est pas forcément la meilleure combattante, elle n'a pas les pouvoirs les plus impressionnants. Le plus important c'est qu'elle fait preuve d'empathie. Elle a un lien avec les humains, et avec le monde et la Terre. C'est sa force, donc je me suis appuyée là-dessus.