La bande-annonce de la série Y: The Last Man

This is a man's world

La bande-annonce tant attendue de la série Y: The last Man est enfin là ! Adaptée du comic book de Brian K. Vaughan et Pia Guerra, la série présentera un monde dans lequel tous les hommes meurent en un instant, sauf un, le personnage principal, Yorick Brown. Épaulé par l'agent 355 et son singe Ampersand, il part à la recherche de réponses à travers le monde.

Le trailer semble plutôt prometteur, et espérant que la série sera à la hauteur du superbe matériel d'origine. Réponse dès le 13 septembre, sur FX on Hulu.