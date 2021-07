J.K. Simmons de retour en Gordon pour le film Batgirl

Avec le choix de l'actrice Leslie Grace dans le rôle de Barbara Gordon pour le prochain film Batgirl, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une certaine cohérence à voir Jeffrey Wright incarner son père, lui qui sera Jim Gordon dans The Batman de Matt Reeves. Mais il semblerait que DC Films et Warner Bros. se font un plaisir à nous surprendre, puisqu'ils prennent l'autre direction, celle de J.K. Simmons ! L'acteur qui a interprété le commissaire de la police de Gotham City dans Justice League, est actuellement en négociations pour reprendre le rôle dans Batgirl.

Il semblerait que Simmons avait signé un premier contrat de trois films, qu'il n'avait donc pas pu honorer entièrement, mais quel malgré tout, il s'agira d'un tout nouveau contrat pour ce prochain film. L'acteur avait en tout cas déjà publiquement annoncé qu'il était motivé à revenir dans les rues de Gotham City .

Batgirl sera réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah, sur un scénario de Christina Hodson, pour une sortie prévue en exclusivité sur HBO Max.