Une intégrale blu-ray pour les 20 ans de Smallville

La rentrée des séries cette automne marquera déjà les vingt ans de la série Smallville, qui avait débuté le 16 octobre 2001. La série culte qui aura offert un nouveau souffle aux super-héros à la télévision, et amorcé l'ère actuelle que l'on connaît, fêtera cet anniversaire avec un nouveau coffret intégral, mais pour la première fois en blu-ray !

Les 218 épisodes de la série seront donc disponibles en seul coffret et en haute définition, accompagnés de près de 30 heures de bonus. Il y aura de l'inédit comme le pilote de la série The Adventures of Superboy de 1961, avec Johnny Rockwell dans le rôle titre, ou encore un documentaire retrospective des 10 ans de la série, avec des interventions inédites des acteurs tels que Tom Welling (Clark), Erica Durance (Lois Lane), Michael Rosenbaum (Lex Luthor), Phil Morris (J’onn J’onzz), ou encore John Schneider (Jonathan Kent). Les autres bonus seront ceux déjà disponibles sur les versions DVD, avec le making-of du centième épisode, le documentaire Secret Origin: The American Story of DC Comics, et les classiques scènes coupées et bétisiers.

Le coffret est annoncé pour le 20 octobre 2021 en France, au prix de 129,99 euros.