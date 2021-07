12 couvertures pour Kang The Conqueror #1

Après son introduction dans la série Loki, le vilain Kang le Conquérant sera de retour en grande pompe le mois prochain avec une nouvelle série lui étant entièrement dédiée. Écrite par Collin Kelly et Jackson Lanzing, et dessinée par Carlos Magno, la série débarque le 18 août, et aura comme ambition de raconter les origines "définitives" de Kang.

Le premier numéro se dote de douze couvertures différentes, dont huit réalisées par tous les artistes "stormbreaker" de la maison des idées.