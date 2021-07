Le Wakanda accueille Michaela Coel pour Black Panther 2

La créatrice de la série évènement I May Destroy You, Michaela Coel, va prendre part au MCU avec la suite du film Black Panther. L'actrice a rejoint le réalisateur Ryan Coogler aux Studios Pinewood à Atlanta, là où est tourné le film. Son rôle spécifique, par contre, est conservé sous clef pour le moment.

Coel a explosé au grand jour avec sa série I May Destroy You, dont elle est créatrice, productrice, scénariste, réalisatrice et actrice principale. La série a reçu trois nominations aux Primetime Emmys. Avant, nous avions pu la croiser dans Chewing Gum, The Aliens et Black Earth Rising.

Intitulée Wakanda Forever, la suite de Black Panther tentera de rendre hommage et de donner suite à l'héritage laissé derrière lui par Chadwick Boseman, qui nous a quitté bien trop tôt. Le film est prévu pour juillet 2022.