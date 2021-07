Leslie Grace sera Barbara Gordon pour le film Batgirl

Warner Bros et DC Films ont enfin fait leur choix concernant l'attribution du rôle de Barbara Gordon pour le film prévu sur HBO Max. Et c'est Leslie Grace qui endossera le costume de Batgirl !

Sa très bonne prestation dans In the Heights, ainsi qu'une audition qui aurait été très convaincante, ont fait pencher la balance en faveur de Grace. On rappelle qu'elle était en compétition avec trois autres actrices pour le dernier carré : Isabella Merced, Zoey Deutch et Haley Lu Richardson.

Le film, écrit par Christina Hodson, sera réalisé par le duo Adil El Arbi et Bilall Fallah, et est prévu pour une sortie exclusive sur la plateforme HBO Max.