Black Widow est dans les salles de cinéma depuis plus d'une semaine désormais, et Marvel Studios nous propose une nouvelle affiche pour le film, réalisée par Matt Ferguson.

On sent bien l'ambiance retro et film d'espionnage dont s'est inspiré l'artiste.

Avez-vous déjà été voir Black Widow ? Qu'en avez-vous pensé ? La fiche du film est à disposition pour vos notes et commentaires !