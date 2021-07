[Review] Loki 1x06 - Pour toujours. À Jamais.

Bonjour, c’est mercredi et comme chaque mercredi, c’est le jour de Loki.

Cette semaine, malgré des réelles qualités, les conséquences de l’histoire éclipsent l’épisode en lui-même.

ATTENTION SPOILERS

Comme chaque semaine, on commence par l’aspect esthétique. La séquence d’introduction devrait vous suffire à comprendre pourquoi je me répète chaque semaine. Y a plein de couleurs, sans jamais faire dans l’excès. Et pour représenter l’infinité du temps, une diversité colorimétrique comme celle-là, ben ça colle bien. En intérieur, la lumière est toujours aussi maîtrisée, dans des nuances plus sombres certes, mais cela ne fait que ressortir les pointes de couleurs à travers l’épisode. La représentation visuelle du temps et des ses branches est également de toute beauté.

Au niveau des décors c’est beaucoup moins varié qu’à l’épisode précédent mais la citadelle de Celui qui Demeure est suffisamment travaillée pour être satisfaisante pour cet épisode qui, avouons-le, a d’autres priorités. Mais malgré ces priorités, la série ne faiblit jamais sur ses autres devoirs et ça montre une réelle implication dans le développement du Marvel cosmique.

La musique est toujours au rendez-vous dans les moments les plus importants de l’épisode. On reste dans la même ambiance musicale que dans le reste de la série et c’est toujours un plaisir. De manière globale, Natalie Holt a signé une des meilleurs performances musicale du MCU depuis un bon moment.

Le gros morceau de cet épisode, c’est les dialogues. Si vous attendez de l’action, vous serez déçus. Encore que, le combat entre les deux Variants est pour moi le mieux filmé de la série, en plus d’utiliser les enseignements du Loki Classique pour mettre fin à l’affrontement. Bref, pour en revenir aux dialogues, il y en a énormément mais c’est justifié par la quantité des choses à résoudre et à amorcer. On reparlera un peu plus tard de Celui qui Demeure et de son impact sur le futur du MCU, mais sa présence implique énormément de choses que l’épisode avait la lourde tâche d’introduire, d’expliquer et de préparer pour la suite.

Le chapitre final s’en sort honorablement et est en lui-même un épisode, certes lent, mais qui sait nous captiver durant la majeure partie des 40 minutes uniquement grâce au travail de la série et pas forcément grâce au MCU. Mais au-delà de ça, cet épisode est un tel tournant pour la saga, que ce final se retrouve absorbé par ses propres conséquences. Alors, ces conséquences sont très bien amenées et c’est quelque chose que l’on voulait voir depuis l’annonce du deuxième Doctor Strange, mais l’épisode se retrouve victime de son succès et on retiendra sans doute plus ce que Pour toujours. À jamais. a préparé plutôt que ce qu’il a effectivement fait. La portée cosmique des évènements a notamment minimisé le lien émotionnel aux personnages que la série avait réussir à créer de manière rapide et efficace.

Mais c’est presque être pointilleux que de relever ça. En effet cette lenteur ne vous gâchera pas ce premier visionnage. Ce dernier chapitre dans la première saison de Loki sait s’appuyer sur d’autres forces pour palier à ses faiblesses et à la tâche colossale qu’était d’introduire Celui qui Demeure : Kang… ou Immortus… ou Nathaniel Richards.

Comme théorisé par beaucoup de personnes, c’est bien Kang ou plutôt une version de Kang qui tirait les ficelles depuis le début. On ne retrouve donc pas avec une autre situation à la Méphisto dans WandaVision et c’est plutôt agréable. Alors on pourrait reprocher que cela est prévisible mais je préfère une cohérence possiblement prévisible à une surprise insensée. Et puis la plupart des personnes regardant cette série ne connaissent Marvel que via les films et séries et ne connaissent probablement pas Nathaniel Richards et ses multiples versions. Cette série représente donc une bonne manière d’introduire le personnage et c’est tout ce que je demande. (En plus Jonathan Majors est un acteur très talentueux que j’apprécie énormément depuis que je l’ai découvert dans Lovecraft Country.)

La multivers est là et il est arrivé avec fracas. Où est notre Mobius ? À quel point les films de la phase 4 vont s’intégrer dans les évènements de Loki ? Que va devenir notre Loki ? La saison 2 aura de quoi faire et je suis très curieux de voir comment ils vont aborder les conséquences de cette première saison mais également des divers films qui traiteront du multivers.

Avec Pour toujours. À jamais. Marvel prouve bel et bien que séries et films sont interconnectés et que l’un comme l’autre sont importants pour le MCU dans sa globalité. Un épisode qui réussit à tenir la route en tant que tel malgré sa dimension mutliverselle, en plus de préparer son propre futur et le futur de plusieurs films de la phase 4.