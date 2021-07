Un joli démarrage pour Black Widow aux États-Unis

Les chiffres du premier jour de sortie aux États-Unis pour Black Widow sont connues, et le résultat est plutôt très positif pour le retour de Marvel Studios dans les salles de cinéma. Le film de Cate Shortland atteint les 39,5 millions de dollars pour le premier jour de sortie, faisant mieux qu'un certain Spider-Man: Far From Home (39,25 millions), le dernier Marvel a être sorti au cinéma. C'est également mieux que Ant-Man and the Wasp, Doctor Strange, Ant-man, Guardians of the Galaxy, et les deux premiers opus des sagas Thor et Captain America.

La tendance était déjà dessinée jeudi avec les avant-premières, où le film a récolté 13,2 millions, se placant devant les autres grosses sorties de l'année, comme F9 (7.1 millions) et A Quiet Place II (4,8 millions). À ce rythme, les prévisions portent Black Widow entre 80 et 100 millions sur le premier week-end d'exploitation, ce qui serait assez remarquable. À l'international, le film a fait 22,4 millions après deux journées.

Des chiffres très positifs qui montrent que Marvel Studios est loin d'être sur le déclin et continue d'attirer du monde en salles, alors que débute sa phase 4. Mais qui montrent également que les salles de cinéma retrouvent des chiffres d'affaire du même niveau qu'avant la pandémie, et c'est sans doute cela la jolie nouvelle à retenir.