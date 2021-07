Jeph Loeb et Tim Sale de retour sur Un Long Halloween

DC Comics vient d'annoncer une suite à l'un de ses grands classiques, Batman: The Long Halloween ! Les auteurs originels Jeph Loeb et Tim Sale sont de retour pour signer un one-shot de 48 pages, intitulé Batman: The Long Halloween Special. Ils seront accompagnés par Brennan Wagner et Richard Starkings aux couleurs et à l'encrage, alors que le numéro sortira logiquement en octobre 2021, durant la période d'halloween.

Jeph Loeb a exprimé son plaisir à revisiter les personnages du roman graphique de 1996, et nous promet que l'on ne connait pas encore toute l'histoire. Alors que Sale, de son côté, confirme ce que l'on sait déjà, à savoir que les deux auteurs donnent le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils travaillent ensemble.