Nouvelle vidéo promo pour Black Widow

À un peu plus d'une semaine de la sortie de Black Widow en salle, Marvel Studios dévoile une nouvelle vidéo promotionnelle pour le film. Elle est notamment centrée sur le vilain Taskmaster, dont l'identité semble être l'un des mystères du film. On y découvre notamment un bout d'affrontrer entre lui, ou elle, et Natasha.

Le film solo sur Black Widow sort le 7 juillet, et signera le retour du MCU au cinéma après une longue pause, due à la crise sanitaire.