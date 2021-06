Une série animée Smallville en développement

Après le retour des personnages de Clark Kent (Tom Welling) et Lois Lane (Erica Durance) de l'univers de la série Smallville, lors du crossover Crisis on Infinite Earths de la chaine The CW, il semblerait que la série inspirée de l'univers de Superman qui a marqué toute une génération au début des années 2000 n'en reste pas là. Tom Welling a annoncé que lui et Michael Rosenbaum, qui incarnait Lex Luthor à l'écran, développent actuellement une série animée qui servirait de suite à Smallville.

Michael Rosenbaum et moi travaillons actuellement sur une série animée pour redonner vie à ses personnages, et faire appel à autant de membres du cast originel que possible. Mais ne dites rien à personne. C'est un secret, on travaille encore dessus.

La série, qui s'est achevée en 2011 après 217 épisodes et 10 saisons, avait déjà connue une suite sous la forme d'une saison 11 en comic book. Elle avait notamment permis d'introduire Batman dans l'univers. Il y a fort à parier que ce comics ne sera plus canon si une série animée voit effectivement le jour. Mais qu'en sera-t-il du statu quo des personnages tel que présenté lors de Crisis on Infinite Earths ? La question reste pour le moment en suspend.