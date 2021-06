Batwoman : Photos du costume de Kate Kane

La nouvelle version de Kate Kane se fait de plus en plus présente dans la saison 2 de Batwoman. L'épisode de dimanche a vu son retour dans la Batcave , pour affronter la Batwoman actuelle, Ryan Wilder, alors que Kate est manipulée par Black Mask et pense être sa fille, Circe Sionis. Elle s'en est tirée avec l'ancien costume de Batwoman, qu'elle portait durant la première saison.

L'actrice Wallis Day, qui a pris la relève de Ruby Rose pour le rôle, a dévoilé sur Twitter des photos de tournage du final de la saison 2, dans lesquelles on la voit avec ce costume, ou en tout cas ce qu'il en reste. Elle est également accompagnée de Rachel Skarsten, qui incarne Alice à l'écran.

Le prochain épisode, intitulé Power, sera diffusé ce dimanche 27 juin.