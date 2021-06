Première photo officielle pour Y: The Last Man

Après l'annonce de la date de diffusion de la série, on en découvre petit à petit un peu plus sur l'adaptation télévisuelle du comic book Y: The Last Man par Fx on Hulu. Une première image officielle vient d'être dévoilée, présentant le personnage principal de la série, Yorick Brown, le dernier homme sur Terre. On le voit dans un New York dévasté, portant sa fameuse parka et son masque à gaz, tenue qui permet de dissimuler son identité. Il tient également une cage, pour transporter son singe, Ampersand.

Y: le Dernier Homme présente un monde post-apocalyptique dans lequel un évènement cataclysmique a décimé tous les mâles portant un chromosome Y, excepté un homme cisgenre et son singe de compagnie. La série suit les survivants de ce nouveau monde dans leur tentative de rétablir ce qui a été perdu et construire quelque chose de mieux.

Y: The Last Man débute le 13 septembre sur FX on Hulu.