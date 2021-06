Premier aperçu de Batwing dans la série Batwoman

Après avoir joué les personnages secondaires de soutien à Batwoman durant presque deux saisons, le personnage de Luke Fox, interprété par Camrus Johnson, s'émancipe et vole de ses propres ailes sous le costume de Batwing ! The CW dévoile les deux premières photos officielles de l'acteur dans le costume.

Ce costume, assez fidèle à la version des comics, a été créé par Maya Mani.

Selon la showrunneuse de la série, Caroline Dries, l'arc du personnage et de sa nouvelle identité se déroulera également durant la saison 3.

J'étais impatiente de voir Batwing depuis que nous avons décidé de faire de Luke Fox une part importante de notre Bat Team, depuis le développement du pilote. Et je peux parler pour Cam en disant que lui aussi ! Mais ce personnage ne pouvait pas sortir de nulle part. Nous avons construit ce personnage en nous basant sur une histoire compliquée et personnelle pour Luke, qui a débuté dès la saison 1. Et je suis impatiente de pouvoir la développer durant la saison 3.