Iron Studios présente une statuette Batman Returns

Le Batman de Michael Keaton revient définitivement à la mode ! Alors que l'acteur fera son grand retour dans le film The Flash , pour remettre la cape du Chevalier Noir qu'il a interprété dans Batman (1989) et Batman Returns (1992), Iron Studios surfe sur l'occasion et ressort sa licence pour produire une nouvelle statuette du personnage.

Elle représente Batman , debout sur ses fameux gargouilles et sur son bat-signal, prenant sa pose iconique derrière sa cape. Elle mesurera 33 centimètres de hauteur, à l'échelle 1:10, et au prix de 179.99 dollars. Et si vous vous posiez la question, non, le bat-signal ne s'allume pas.