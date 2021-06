Enfin une date de diffusion pour la série Y: The Last Man

Cette fois ça y est ! L'adaptation du chef-d'oeuvre de Brian K. Vaughn et Pia Guerra, Y: The Last Man (Le Dernier Homme en VF), arrive enfin sur nos écrans après des années de tumultes dans sa production. La chaine FX on Hulu annonce que la série débutera le 13 septembre 2021.

Eliza Clark est la showrunneuse de la série, dont FX détient les droits depuis 2015, et qui verra l'acteur Ben Schnetzer incarner le personnage principal de Yorick Brown. Il sera accompagné des personnages féminins Agent 355 (Ashley Romans), Dr. Allison Mann (Diana Bang), sa soeur Hero (Olivia Thirlby), et sa mère Jennifer Brown (Diane Lane), membre du congrès, alors qu'il deviendra tout à coup le seul homme encore vivant sur Terre.