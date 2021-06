[Preview VO] Batman : The Adventures Continue Season II #1

Après une première série de comics, l'univers de la série animée Batman : TAS continue de s'étendre dans un second volume. Pour cette relance, le Chevalier Noir ne sera pas seul car il recevra l'aide de Deadman. Cette série introduira également dans son univers une création récente de la mythologie Batman : la Cour des Hiboux.

Ecrit par Alan Burnett et Paul Dini et illustré par Ty Templeton, Batman : The Adventures Continue Season II #1 est disponible dès aujourd'hui avec une couverture de Riley Rossmo pour $3.99 et avec une variant de Andrew MacLean pour $4.99.