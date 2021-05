Les couvertures de Superman '78 #1

DC Comics publiera en août une série Superman se déroulerant dans l'univers du film Superman de 1978, réalisé par Richard Donner. Superman '78 fera six numéros, et sera écrite par Robert Venditti et dessinée par Wilfredo Torres, avec des couleurs de Jordie Bellaire. La couverture du premier numéro signée Torres, ainsi que la variante signée Evan Shaner, viennent d'être dévoilées.

On y retrouve les visages bien connus de Christopher Reeves, Margot Kidder et Gene Hackman, ainsi que la présence du vilain Brainiac , qui signera son entrée dans l'univers de la saga cinématographique.

Un jour beau et lumineux à Metropolis est interrompu par un mystérieux drone qui s'écrase dans la ville et sème la pagaille. Cela ressemble à un travail pour Superman ! Mais d'où vient cette menace métallique, quel est son but, et qui est Brainiac ?

Superman '78 #1 sortira le 24 août 2021.