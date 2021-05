Un comic book inspiré de la série TV Pennyworth

On voit de plus en plus d'adaptations de comics à la télévision, mais ça peut également marcher dans l'autre sens ! DC Comics annonce une mini-série en sept numéros consacrée à la version jeune du personnage d'Alfred, tel que vu dans la série TV Pennyworth, mais également à son alter-ego plus âgé. Le comics sera signé Scott Bryan Wilson et Juan Gedeon.

Couvrant les années qui séparent la série TV d'aujourd'hui, Pennyworth raconte les aventures d'Alfred Pennyworth en tant qu'agent du contre-espionnage au MI6, cette fois en Russie durant la guerre froide. Lorsqu'Alfred et son partenaire reçoivent des informations concernant des armes nucléaires assemblées près du cercle arctique, ils infiltrent la base militaire reculée pour en apprendre plus. Mais les choses ne se passent pas comme prévues. Et les ramifications de cette mission pourraient avoir une portée plus grande qu'on ne le croit, alors que le majordome du présent est rappelé par son passé...

Pennyworth #1 sortira le 10 août.