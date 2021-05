Jonathan Hickman enchaine avec la série Inferno chez les X-Men

Nous savions que le scénariste Jonathan Hickman allait lancer une nouvelle série X-Men suite au crossover The Hellfire Gala de juin, pour continuer sa grande saga sur les mutants et l'ère Reign of X. On en connaît désormais le titre, mais si c'est à peu près tout pour le moment. Marvel a dévoilé un teaser pour cette nouvelle série intitulée Inferno, qui devrait avoir un rôle majeur le puzzle construit par le scénariste depuis House of X/Powers of X.

Le teaser lit : "Les plus grands mystères de l'ère de Jonathan Hickman sur les X-Men se consument dans Inferno". La série arrive à l'automne, en septembre.

D'autres nouvelles séries déjà annoncées sont ou seront lancées durant cette ère de Reign of X : Children of the Atom de Vita Ayala et Bernard Chang, Way of X de Si Spurrier et Bob Quinn, et X-Corp de Tini Howard et Alberto Foche. Et bien sûr la série principale X-Men sera relancée en juillet par Gerry Duggan et Pepe Larraz, avec la nouvelle équipe sélectionnée durant le Hellfire Gala.