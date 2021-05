Discussion entre Bruce et Alfred

La promotion continue pour l'adaptation en film d'animation de Batman: The Long Halloween, et DC Animation dévoile un premier extrait du film, une discussion entre Bruce Wayne et Alfred. C'est l'occasion de découvrir les premiers pas de Jensen Ackles en Batman , alors qu'Alfred Pennyworth est doublé par Alastair Duncan.

La première partie du film est prévue pour le 22 juin prochain, alors que la seconde arrivera un mois plus tard, le 27 juillet.