[Preview VO] Supergirl: Woman of tomorrow #1

C'est sans doute l'un des titres les plus attendus depuis son annonce en mars dernier, le retour de Supergirl , signé par le scénariste Tom King et l'excellente dessinatrice Bilquis Evely. Supergirl: Woman of Tomorrow sera une mini-série en 8 numéros, qui débutera le 15 juin prochain. DC Comics en dévoile une grosse preview de neuf pages.

Kara se retrouve en pleine crise existentielle, alors qu'une jeune fille d'une autre planète lui demande son aide pour venger son monde détruit.