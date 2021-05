The Batman : Quelques images de Zoë Kravitz en Catwoman

Ce qui semble être un bout de featurette du film The Batman a été dévoilée sur le net, se consacrant au personnage de Selina Kyle , interprété par Zoë Kravitz. On y découvre des interviews de l'actrice et des producteurs, et quelques images du film.

Les interviews insistent sur le fait que Selina Kyle se bat contre les injustices et pour les gens qui n'ont personne pour les défendre. On apprend également qu'elle n'est pas encore tout à fait la Catwoman que l'on connait.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman sortira le 4 mars 2022.