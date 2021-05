Le Superman noir sera bien Kal-El, mais hors du DCEU

Il y a quelques temps était annoncé le développement d'un nouveau film Superman, produit par J.J. Abrams et écrit par Ta-Nahesi Coates. Ce nouvel opus verrait un personnage noir porter le costume de l'Homme d'Acier, ce qui avait immédiatement lancé une rumeur sur l'adaptation du Superman d'une terre parallèle, le fameux Val-Zod. Rumeur qui peut désormais être rayée, puisqu'il est annoncé qu'il s'agira bien de Kal-El .

Selon The Hollywood Reporter, le film "présentera un Kal-El dans la veine du Superman originel des comics, et le personnage arrivera sur Terre depuis Krypton ". C'est également une histoire qui ne se déroulerait pas forcément à notre époque, mais quelque part durant le 20ème siècle.

L'autre information importante que dévoile THR, c'est que, par conséquent, le film se déroulerait en dehors de l'univers DC actuel, le fameux DCEU. Il évoluerait donc dans son coin, et même pas forcément sur Terre 2, ce qui sera le cas pour The Batman .

Enfin, Warner Bros. serait actuellement à la recherche du réalisateur, et ciblerait des réalisateurs noirs et prometteurs. La liste serait pour le moment constituée de Steven Caple Jr (Creed II), J.D. Dillard (Sleight), Regina King (One Night in Miami) et Shaka King (Judas and the Black Messiah).