Stargirl déjà renouvelée pour une saison 3

Il s'agissait de la dernière série du ArrowVerse dont le futur s'écrivait encore en pointillé, notamment parce que sa seconde saison débute plus tard que les autres, mais Stargirl sera finalement bien de retour en 2022 pour une troisième saison. La chaine The CW a donné le feu vert au renouvellement de la série, avant même d'avoir attendu les premières audiences de la deuxième saison.

La série créée par Geoff Johns, mettant en scène son personnage de Courtney Whitmore, sous les traits de Brec Bassinger, sera donc de retour pour au moins une saison supplémentaire. La seconde saison, elle, débute le 10 août prochain, et promet déjà de bons moments avec la présence des vilains Eclipso (Nick Tarabay) et The Shade (Jonathan Cake).