Les premières images du film Eternals !

La vidéo promotionnelle diffusée aujourd'hui par Marvel Studios, annonçant le programme de la phase 4 de son MCU, a décidemment été riche en information et en contenu inédit. Nous pouvons notamment y découvrir les toutes premières images du film Eternals ! Ce sont seulement quelques secondes, mais qui donnent déjà un joli aperçu de l'ambiance du film.

On y découvre notamment Gemma Chan en Sersi et Angelina Jolie en Thena. On peut également entendre ces deux répliques tirés du film : "Quand on aime quelque chose, on se bat pour ça" et "Nous sommes ceux qui avons tout changé".

Réalisé par Chloé Zhao, sur un scénario de Matthew et Ryan Firpo, le film est prévu pour le 3 novembre 2021.