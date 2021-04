Nouvelle affiche de Sam Wilson pour Falcon et le Soldat de l'Hiver

Suite à la conclusion de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, vendredi dernier, une nouvelle affiche de la série a été partagée, mettant à jour le nouveau statut de Sam Wilson. Le personnage inteprété par Anthony Mackie, anciennement Falcon, est désormais le nouveau Captain America , et arbore fièrement son costume et le bouclier.

L'image était accompagnée, sur Twitter, du message suivant : I'm #CaptainAmerica.

On rappelle qu'un quatrième volet de la saga Captain America au cinéma a été annoncé, dans la foulée de la conclusion de la série. Sam Wilson y tiendra bien évidemment le rôle principal.