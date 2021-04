Jeremy Renner annonce la fin de tournage d'Hawkeye

Et une série Marvel Studios de plus dans la boîte ! L'acteur Jeremy Renner, qui incarne Clint Barton à l'écran, a annoncé sur les réseaux sociaux le bouclage du tournage de la série Hawkeye. Dans un post Instagram, il remercie toute l'équipe de production, et notamment la cascadeuse Heidi Moneymaker, une habituée du MCU puisqu'elle a déjà été doublure de Scarlett Johansson par le passé. Et sur une image prise d'une story, il annonce le dernier jour de tournage, avec un visage marqué, écrivant que ce n'est pas un "au revoir", mais un "à bientôt".

La série devrait débarquer cette année, sans doute après Loki , mais aucune date n'est encore fixée.