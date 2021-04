Lucy Liu rejoint le casting de Shazam: Fury of the Gods

Nous savions que l'actrice Helen Mirren avait rejoint le casting de Shazam: Fury of the Gods dans le rôle d'une méchante, la fille d'Atlas, Hespera. Nous savions également qu'une autre fille d'Atlas sera présente dans la film, en la personne de Kalypso. Eh bien nous pouvons désormais mettre un visage sur cette autre vilaine du film, puisqu'elle sera incarnée par Lucy Liu.

Parmi les films célèbres auxquels Liu a participé, on peut citer Kill Bill, Chicago, et les deux Charlie’s Angels. À la télévision, elle était à l'affiche de la série Elementary, et s'est notamment fait connaître dans Ally McBeal.

Le film réalisé par David F. Sandberg verra le retours de ses deux acteurs principaux, Asher Angel et Zachary Levi, dans les rôles de Billy Batson et Shazam . On devrait également y retrouver les vilains Dr. Thaddeus Sivana et Mr. Mind, présentés dans la scène post-générique du premier film. Sur un scénario de Henry Gayden et Chris Morgan, cette suite est prévu pour le juin 2023.