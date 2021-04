Le tournage de Black Adam a débuté

Petite news rapide afin de signaler que le tournage de Black Adam a bel et bien débuté. C'est l'acteur Dwayne Johnson / The Rock qui a annoncé la chose sur son compte Instagram. Au-delà de l'annonce, on notera d'ailleurs que l'acteur semble plus que motivé concernant le projet. En effet, ce dernier se dit "extrêmement excité" mais il parle également de futur moment d'Histoire.

Il y a fort à parier que les premières images ne devraient pas tarder à tomber.

Black Adam est attendu pour le 29 juillet 2022 au cinéma aux Etats-Unis.