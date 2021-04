X-Men : Relances et nouveaux titres pour Reign of X

Un graphique dévoilé par Marvel illustre les futurs plans pour l'ère Reign of X des mutants. Nous connaissons déjà les séries annoncées pour la première phase du printemps, avec Children of the Atom de Vita Ayala et Bernard Chang, qui a déjà débuté, Way of X par Si Spurrier et Bob Quinn, ce mois-ci, et X-Corp de Tini Howard et Alberto Foche, en mai.

Le gros évènement de juin, ce sera le fameux Hellfire Gala. Le crossover se déroulera sur douze titres, avec douze histoires différentes autour de la même soirée. En découlera notamment l'annonce de la première équipe officielle d'X-Men de Krakoa , révélée au monde, dont les lecteurs ont pu voter pour choisir la composition.

C'est à partir de juillet que l'on apprend que l'équipe Gerry Duggan et Pepe Larraz relanceront la série X-Men au numéro 1. Un titre pour le moment classé secret arriven août, par Leah Williams (X-Factor) et Valerio Schiti (S.W.O.R.D.). Et enfin, le chef d'orchestre Jonathan Hickman est toujours de la partie avec un titre inconnu qui démarrera en septembre.