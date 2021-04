Une nouvelle série Moon Knight chez Marvel

Avec l'arrivée de la future série TV Moon Knight, il n'est pas surprenant de voir le personnage remis en avant dans les publications de la maison des idées. Marc Spector obtient donc une nouvelle série solo régulière, par le scénariste Jed MacKay et le dessinateur Alessandro Cappuccio.

La série fera suite aux évènements de la série Avengers, et de l'arc Age of Khonshu, dont Moon Knight et le Dieu de la lune étaient les protagonistes principaux. Marc Spector ouvre son nouveau refuge "Midnight Mission" dans le but de protéger toute personne menacée par des éléments "étranges et horribles".

Ce n'est pas le premier travail de McKay chez Marvel, qui a déjà écrit les séries Black Cat et Taskmaster. C'est par les débuts de Cappuccio, que l'on a pu voir sur les Power Rangers chez BOOM! Studios.

Moon Knight #1 sort le 7 juillet 2021.