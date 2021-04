The Batman se déroulera sur la Terre-2 du DCEU !

Nous étions nombreux à nous demander comment le nouveau Batman , interprété par Robert Pattinson, allait être intégré dans un univers cinématographique de DC déjà bien installé. Et dans lequel Batman était jusque-là porté par Ben Affleck. Il semblerait que nous ayons la réponse, puisque selon The Hollywood Reporter, le film The Batman se déroulera sur une Terre parallèle : Terre-2 (Earth-2).

Il est aussi confirmé que le concept des univers parallèles et du multivers sera approfondi dans le film The Flash , permettant notamment à Ben Affleck et Michael Keaton de co-exister. Et permettant donc de pouvoir placer ce nouveau film Batman dans un univers partagé DC qui devient de plus en plus complexe.

La Terre-2 est bien sûr très connue dans les comics, elle a été introduite dans le fameux numéro The Flash #123 en 1961, et avait servi à placer toutes les histoires de l'âge d'or dans une continuïté différente. Elle a également déjà été introduite à la télévision, dans le ArrowVerse de The CW. Le cinéma n'avait pas encore franchi cette étape jusqu'à aujourd'hui, en espérant que cela devienne moins complexe que l'ont été les publications DC au fil des décennies.