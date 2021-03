Le casting vocal annoncé pour Batman: The Long Halloween

On en apprend un peu plus sur l'une des prochaines adaptations animées de DC Comics, avec l'annonce du casting vocal pour Batman: The Long Halloween. On y retrouve une voix inédite pour interpréter Bruce Wayne /Batman, mais pas inédite à l'univers de Batman , puisque cet acteur avait déjà prêté sa voix à Jason Todd/Red Hood. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de Jensen Ackles.

Voici à quoi ressemble le reste du casting : Naya Rivera (malheureusement décédée depuis) sera Catwoman /Selina Kyle, Josh Duhamel pour Harvey Dent , Billy Burke pour James Gordon, Titus Welliver pour Carmine Falcone, David Dastmalchian pour Calendar Man, Troy Baker en Joker , Amy Landecker en Barbara Gordon , Julie Nathanson pour Gilda Dent, Jack Quaid en Alberto, Fred Tatasciore pour Solomon Grundy et Alastair Duncan sera Alfred.

Une toute première image du film a également été dévoilée, que voici :

Batman: The Long Halloween sera divisé en deux parties, et la première devrait sortir soit dès ce printemps, soit cet été.