Quatre acteurs choisis pour la série TV Naomi

Avec Ironheart du côté de Marvel, c'est une autre super-héroïne récente de Brian Michael Bendis qui passe sur le petit écran, avec Naomi. La série en développement pour The CW par Ava DuVernay and Jill Blankenship annonce la sélection de quatre acteurs et actrices, pour incarner des personnages majeurs. Le rôle le plus important étant bien sûr celui de Naomi McDuffie, qui revient à l'actrice Kaci Walfall (en troisième sur l'image ci-dessous). Âgée de 16 ans, elle déjà pu être aperçue dans quelques épisodes d'Army Wives et Power.

Cette version du personnage de Naomi est décrite comme suit : "Une lycéene cool et pleine d'assurance qui est adoptée par des parents poule. Populaire auprès des autres jeunes de sa ville militaire, Naomi n'a pas peur d'assumer son côté intello et geek un peu ringard." Pour lui donner le change, nous retrouverons Alexander Wraith dans le rôle de Dee, Cranston Johnson dans le rôle de Zumbado, et Camila Moreno pour interpréter le personnage de Lourdes.

Créée en 2019, Naomi est originaire d'une Terre parallèle et fut envoyée vers la Terre Prime de DC (celle que l'on connait) par ses parents, pour la sauver d'une guerre civile entre des factions de gens qui se sont soudainement retrouvés avec des pouvoirs. Elle est recceuillie et adoptée par le couple des McDuffie et ne se souvient plus de son passé et de ses origines. La première mini-série est disponible chez Urban Comics.