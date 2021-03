Dernière vidéo promotionnelle pour Falcon et le Soldat de l'Hiver

La promotion jusqu'au bout du bout chez Marvel Studios ! Alors que le premier épisode de The Falcon and The Winter soldier débarque demain sur Disney+, et après la bande-annonce finale de cette semaine, on nous en remet une dernière couche avec une nouvelle vidéo promotionnelle.

Intitulée "Partners" (Partenaires), elle continue à mettre en avant la dynamique entre Sam Wilson et Bucky Barnes, et nous offre un aperçu du groupe terroriste des Flag-Smashers, avec leurs masques.

Rendez-vous demain pour une review croisée du premier épisode, par plusieurs membres du staff sur MDCU.