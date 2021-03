Le concept art du nouveau costume de Scarlet Witch

Le responsable du développement visuel chez Marvel Studios, Andy Park, a dévoilé son concept art du nouveau costume de Scarlet Witch , introduit dans WandaVision. Il aura fallut attendre six ans, quatre films et une série TV pour que Wanda Maximoff deviennent enfin la Sorcière Écarlate, et Park ne cache pas sa fierté et son plaisir d'avoir créé ce costume, bien plus proche de la version des comics que celui dans lequel elle a été introduit dans Avengers: Age of Ultron.

Il remercie également le costume designer, Mayes Rubeo, et son équipe, pour la réalisation du costume à partir de ses concepts.