Bande-annonce finale pour Falcon et le Soldat de l'Hiver

L'autre évènement de la semaine après la Snyder Cut de Justice League, c'est les débuts de la deuxième série du MCU sur Disney+, à savoir The Falcon and The Winter soldier . Et ici aussi, on a droit à une toute dernière bande annonce avant de lancer les hostilités vendredi.

Réalisée par Kari Skogland, et avec Malcolm Spellman en tant que scénariste principal, la série suivra le duo Sam Wilson (Anthony Mackie) et Bucky Barnes (Sebastian Stan), alors qu'ils doivent gérer l'après Captain America /Steve Rogers et s'opposer à une organisation anarchiste, les Flag-Smashers. On y retrouvera également Sharon Carter (Emily VanCamp) et le baron Helmut Zemo (Daniel Brühl). Une saison en six épisodes de 40/50 minutes.