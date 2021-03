Un one-shot géant pour le Hellfire Gala des X-Men

La prochaine étape de la grande saga mutante imaginée par Jonathan Hickman s'étoffe. En plus de s'étendre à tous les titres de l'ère Reign of X, le Hellfire Gala organisé en juin prochain sera au coeur de Planet-Size X-Men, un one-shot XXL par Gerry Duggan, scénariste de Marauders et Cable, et Pepe Larraz, artiste régulier des récents événements X-Men.

Pendant ce crossover qui occupera un petit mois de publication, cette grande fête réunira les mutants sur Krakoa pour annoncer notamment la première équipe de X-Men de l'île, pour laquelle les fans étaient d'ailleurs invités à voter au sujet du dernier membre.

Une nouvelle fois, Marvel Comics promet que ce mini-événement offrira une plongée dans les plans mutants au sujet de leur place dans l'univers élargi et qu'il s'agit à nouveau d'un chapitre pivot pour les X-Men d'Hickman. Avec un terme tel que "Planet-Size" dans le titre, Newsarama soulève l'hypothèse d'une future planète mutante et rappelle la mention d'une "Planet X" dans le dyptique House of X/Powers of X.

Tout cela n'est qu'une hypothèse pour le moment, il faudra probablement attendre la lecture de ce double numéro pour avoir la réponse à la signification de ce titre. Planet-Size X-Men arrive en juin prochain dans le cadre du Hellfire Gala.