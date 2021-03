Date de retour pour Supergirl, et une pause pour Superman & Lois

The CW a révélé la date de début pour la sixième et dernière saison de Supergirl. Elle débutera le 30 mars, au créneau horaire actuel de Superman & Lois, qui de son côté sera mise en pause pour quelques semaines. La nouvelle série de la chaine doit ce hiatus à des délais de produtions plus longs dus à la crise sanitaire, qui a touché le tournage en début de saison.

Les deux séries vont donc s'alterner, puisque Superman & Lois sera de retour le 18 mai pour terminer sa saison, alors que Supergirl verra ses derniers épisodes être diffusés plus tard durant l'été.

Si cette saison marquera la fin des aventures de Kara Zor-El à la télévisions, il y aura au moins une seconde saison pour Kal-El et sa famille, puisque la série a été renouvelée dès son premier épisode.