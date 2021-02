Pas de film rated R autre que Deadpool 3 chez Marvel Studios

Marvel Studios récupère les droits pour l'univers des mutants, et par la même occasion la franchise Deadpool, dont le troisième film est déjà officialisé. Pour coller au genre et à l'ambiance installée par les deux premiers opus, le film sera également classé rated R, pouvant donc contenir une violence et un langage exacerbés. Mais selon Kevin Feige, Marvel Studios ne prévoit pas d'étendre ce traitement à d'autres films.

Je pense que nous adaptons tout ce que nous faisons pour les enfants et les adultes. Donc je pense que votre question est plutôt adulte ou rated-R. Autre que Deadpool , qui s'est déjà établi dans son genre et sa classification, et que l'on a déjà dit que l'on ne toucherait pas quand on a commencé à travailler dessus, pour tout le reste, nous n'avons pas rencontré d'histoires ou d'intrigues ou d'arcs de personnages qu'un PG-13, le ton, ou la classification nous empêchait de réaliser. Ça n'a jamais été un frein. Si jamais c'est le cas, alors il peut y avoir des discussions. Mais ça n'a jamais été le cas. Nous avons raconté toutes les histoires que nous voulions avec la tonalité et la classification que nous avons maintenant.

On pense forcément tout de suite au reboot de Blade qui arrive chez Marvel Studios, qui sera donc forcément un peu impacté par ce choix et nous proposera sans doute une version plus "soft" que ce que l'on a pu voir par le passé.