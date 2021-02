Le Arrowverse souhaite la bienvenue à Superman & Lois

C'est une vidéo très sympathique qui vient d'être dévoilée. En effet, de nombreux acteurs des séries encore présentes au sein du Arrowverse ont lâché quelques mots afin de souhaiter la bienvenue à leur petite soeur : Superman & Lois. L'occasion pour les acteurs de dire quelques mots chaleureux mais également, pour certains, de dire combien ils aiment le personnage de Superman.

Les acteurs qui ont participé sont Grant Gustin (The Flash ), Brec Bassinger (Stargirl), Javicia Leslie (Batwoman), Matt Ryan (Legends of Tomorrow), Jordan Calloway (Black Lightning) et Nicole Maines (Supergirl).

Voici la vidéo :