Batwoman : vidéo promo de l'épisode 2x06

Avant les débuts de Superman & Lois demain soir, c'est Batwoman qui porte à elle seule la saison du ArrowVerse sur ses épaules. Mais tout va bien, puisque si l'on en croit la vidéo promotionnelle de l'épisode 6 de la saison 2, Ryan Wilder, la nouvelle héroïne, a tout sous contrôle ! Elle essaie en tout cas de s'en convaincre.

Alors que la blessure à la Kryptonite de Ryan Wilder devient de plus en plus grave, cela affecte la capacité de Batwoman à protéger Gotham. L'envie de reproduire le sérum de la Rose du Désert met les vies de Mary et du commandant Kane en grand danger. Et pendant ce temps, la réunion d'Alice avec un autre habitant de Coryana présente des complications innatendues.

L'épisode 6 de Batwoman, Do Not Resuscitate, sera diffusé ce dimanche 28 février sur The CW.