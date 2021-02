Marvel tease le mariage de... Doctor Doom ?!

La famille des Quatre Fantastiques fêtera ses 60 ans cette année, et pour l'occasion Marvel lancera un arc évènement dans la série régulière, qui débutera avec le numéro #32, en mai. Il sera toujours réalisé par l'équipe créative de la série, composée de Dan Slott et R.B. Silva, et s'intitulera "Bride of Doom" (La fiancée de Doom). Comme le dévoile ce titre, et l'image promotionnelle réalisée par Valerio Schiti et Marte Gracia, il s'agira bien du mariage de l'ennemi des 4F, Victor Von Doom !

En mai, vous êtes invités au mariage du... Docteur Victor Von Doom ! Et le mégalomaniaque en chef de Marvel ne sera pas le seul personnage des Quatre Fantastiques à voir sa vie amoureuse chamboulée à jamais ! La Torche Humaine doit soudainement choisir entre son âme soeur et son ex-femme. Et parce qu'un triangle amoureux ne suffit pas, est-ce que la première à avoir brisé le coeur de Johnny Storm, Crystal, est de retour ? Tout ceci en plus d'un décré de mauvaise augure de Doom et une histoire dans laquelle Reed Richards affronte son ennemi de toujours pour la plus étrange des récompenses imaginables. Ne ratez pas la première partie de l'épique nouvelle saga "Bride of Doom".

Fantastic Four #32 sortira le 12 mai 2021.