Marvel's Avengers sortira le 18 mars sur les prochaines consoles et avec Hawkeye

Square Enix a enfin dévoilé la date de lancement de Marvel's Avengers sur Playstation 5 et X-Box Series XIS. C'est donc le 18 mars que les intéressés pourront se jeter sur le jeu Marvel. De même, les joueurs de PS4 et Xbox One pourront également transférer leur partie sur la console next gen s'ils le désirent (service gratuit).

Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il a également été annoncé que le personnage de Clint Barton/Hawkeye sera jouable dès le lancement de cette nouvelle version !

Ainsi, Clint Barton mettra ses talents uniques au service du reste de l'équipe de héros dans l'Opération Marvel's Avengers : Hawkeye – Futur imparfait, et ce gratuitement pour les joueurs possédant déjà le jeu sur n'importe quelle plate-forme. En plus de pouvoir incarner le nouveau super-héros et de découvrir ce chapitre inédit de l'histoire de l'Initiative Avengers, l'Opération Marvel's Avengers : Hawkeye – Futur imparfait intègre aussi un nouvel ennemi surpuissant : Maestro. Une version de Hulk combinant l'intellect de Bruce Banner et la force et les capacités de Hulk , qui a perdu la raison dans un futur apocalyptique.