Batwoman : Promo de l'épisode 2x05

L'épisode 5 de la seconde saison de Batwoman, intitulé "Gore on Canvas", sera diffusé ce dimanche 21 février sur la chaine The CW. Une vidéo promotionnelle de l'épisode a été partagée.

L'épisode est écrit par Daniel Thomsen et réalisé par Norma Bailey.

LE SECRET EN-DESSOUS – Batwoman est approchée par le commandant Kane et l'agent Moore pour promouvoir une célèbre oeuvre d'art qui révèle le chemin vers Coryana, et Kate. Malgré leurs réserves, Luke et Mary convainquent Ryan d'accepter la mission, exarcerbant les tensions au sein de la bat-équipe. Pendant ce temps, alors qu'Alice tente de remplir la requête insidieuse de Safiyah, elle découvre qu'elle ne se souvient peut-être pas de tout ce qu'elle a vécu sur Coryana.